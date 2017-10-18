Врачи ЗКО предупреждают: есть опасность заразиться кишечной инфекцией
Всего за месяц в области было зафиксировано 22 случая заражения кишечной инфекцией.
Об этом сообщила руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента охраны общественного здоровья Валентина Кенжегалиева.
— Стоит отметить, — сообщает Валентина Кенжегалиева – что в этом году отмечается снижение уровня заболеваемости на 15,4% по сравнению с прошлым годом.
Возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ) могут быть бактерии, грибки и вирусы. Для того, чтобы избежать заражения инфекцией, нужно соблюдать простую профилактику.
По словам эпидемиолога, для сохранения здоровья нужно соблюдать простые правила.
— не ешьте и не давайте есть детям немытые овощи, фрукты и ягоды;
— мойте руки перед едой и после посещения туалета;
— не носите и не храните сырое мясо, овощи не завёрнутыми вместе с хлебом, сыром и другми продуктами, которые не подвергаются термической обработке;
— храните в холодильнике молочные продукты, салаты, продукты с кремом – в тепле в этих продуктах быстро размножаются микробы;
— подвергайте продукты достаточной термической обработке;
— кипятите воду, взятую из открытого источника для питья, мытья фруктов и посуды.
Помните, что соблюдая правила хранения и обработки продуктов, а также личной гигиены вы убережёте себя и своих близких от острых инфекционных инфекций, сообщают эпидемиологи области.
Мария Мельникова
Инфографика: Дарья Баринова