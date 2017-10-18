Врачи ЗКО предупреждают: есть опасность заразиться кишечной инфекцией

Всего за месяц в области было зафиксировано 22 случая заражения кишечной инфекцией.

Об этом сообщила руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента охраны общественного здоровья Валентина Кенжегалиева.

— Стоит отметить, — сообщает Валентина Кенжегалиева – что в этом году отмечается снижение уровня заболеваемости на 15,4% по сравнению с прошлым годом.

Возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ) могут быть бактерии, грибки и вирусы. Для того, чтобы избежать заражения инфекцией, нужно соблюдать простую профилактику.

По словам эпидемиолога, для сохранения здоровья нужно соблюдать простые правила.

— не ешьте и не давайте есть детям немытые овощи, фрукты и ягоды;

— мойте руки перед едой и после посещения туалета;

— не носите и не храните сырое мясо, овощи не завёрнутыми вместе с хлебом, сыром и другми продуктами, которые не подвергаются термической обработке;

— храните в холодильнике молочные продукты, салаты, продукты с кремом – в тепле в этих продуктах быстро размножаются микробы;

— подвергайте продукты достаточной термической обработке;

— кипятите воду, взятую из открытого источника для питья, мытья фруктов и посуды.

Помните, что соблюдая правила хранения и обработки продуктов, а также личной гигиены вы убережёте себя и своих близких от острых инфекционных инфекций, сообщают эпидемиологи области.

Мария Мельникова

Инфографика: Дарья Баринова