Погода +12oC
$333.53
392.1
5.82=
Опубликовано: Ср, Окт 18th, 2017
275 ЗКО / Картина дня

Врачи ЗКО предупреждают: есть опасность заразиться кишечной инфекцией

Всего за месяц в области было зафиксировано  22 случая заражения кишечной инфекцией.

Иллюстративное фото

Об этом сообщила руководитель отдела эпиднадзора за  инфекционными и паразитарными заболеваниями  Департамента охраны общественного здоровья Валентина Кенжегалиева.

— Стоит отметить, — сообщает Валентина Кенжегалиева – что в этом году отмечается снижение уровня заболеваемости на 15,4% по сравнению с прошлым годом.

Возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ) могут быть бактерии, грибки и вирусы. Для того, чтобы избежать заражения инфекцией, нужно соблюдать простую профилактику.

По словам эпидемиолога, для сохранения здоровья нужно соблюдать простые правила.

— не ешьте и не давайте есть детям немытые овощи, фрукты и ягоды;

— мойте руки перед едой и после посещения туалета;

— не носите и не храните сырое мясо, овощи не завёрнутыми вместе с хлебом, сыром и другми продуктами, которые не подвергаются термической обработке;

— храните в холодильнике молочные продукты, салаты, продукты с кремом – в тепле в этих продуктах быстро размножаются микробы;

— подвергайте продукты достаточной термической обработке;

— кипятите воду, взятую из открытого источника для питья, мытья фруктов и посуды.

Помните, что соблюдая правила хранения и обработки продуктов, а также личной гигиены вы убережёте себя и своих близких от острых инфекционных инфекций, сообщают эпидемиологи области.

Мария Мельникова

Инфографика: Дарья Баринова

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-18
Утром12 ℃
Днем12 ℃
Вечером10.51 ℃
Ночью10.31 ℃
Влажность92 %
ДавлениеhPa 1022.02
Скорость ветра5.07 м/с
2017-10-19
Утром9.62 ℃
Днем16.39 ℃
Вечером14.23 ℃
Ночью5.7 ℃
Влажность72 %
ДавлениеhPa 1017.89
Скорость ветра8.21 м/с