Толкын Салаватова: «О нехватке крови сообщает Центр крови, а не what’s app»

Толкын САЛАВАТОВА, заместитель директора областного Центра крови по медицинской части, прокомментировала ситуацию с рассылкой в мессенджерах информации о нехватке крови Кайрену Балмудину, упавшему, на железные прутья забора 17 октября.

— Запросы о нехватке крови делает Центр крови. Такая информация не сообщается центром в социальных сетях. У нас почти не бывает дефицита крови, поскольку мы ведем работы по привлечению доноров. Выезжаем в поселки, агитируем студентов, и так далее. Самая редкая кровь — это отрицательный резус-фактор III и IV группы, но и эта кровь у нас есть. За последние сутки наш центр посетили 48 доноров, но, несмотря на агитацию, ни один из них не пришел с просьбой отдать кровь Кайрену Балмудину. В целом, 48 человек — это не пик. Ежедневно центр принимает 40-45 желающих сдать кровь. Это — норма. Когда пострадавший мужчина прибыл в новую городскую многопрофильную больницу — запасы первой положительной группы крови были у них, поэтому к нам они не обращались, — сказала Толкын Гарифуловна.

Напомним, что в связи с ЧП произошедшим 17 октября, в социальных сетях ранее распространялось сообщение о том, что пострадавшему срочно нужна кровь для переливания. Далее — текст сообщения: «Просим вас всех, кто сможет сдать кровь для Балмудина Кайрена, первая группа положительная. Очень СРОЧНО! Человек находится в реанимации, сегодня во время обеда он споткнулся с крыши и упал на забор, все произошло на наших глазах. Очень жаль человека, не проходите мимо чужой беды! Спасибо заранее от тренерского состава!»

Нана ИКСАНОВА

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