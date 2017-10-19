В Уральске мужчина умер за рулем автомобиля

По предварительной версии у водителя остановилось сердце.

О том, что на пересечении улиц Ихсанова и Неусыпова стоит автомобиль «Фольксваген гольф» с включенной «аварийкой», а на водительском сидении — мужчина без сознания, нам сообщили уральцы.

-Рядом с машиной находятся полицейские и врачи «скорой помощи», — рассказала по телефону девушка. — Там точно произошло что-то… Но это не авария — других машин рядом не было.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что сегодня, 19 октября, в 11.30 часов был оформлен вызов «скорой помощи» по данному адресу.

— Когда врачи приехали на место, увидели, что мужчина 55-60 лет, откинувшись на водительском сидении лежит без сознания, — рассказал пресс-секретарь облздрава Саламат Ералин. — Пульс уже не прощупывался и врачи констатировали смерть. Прибывшие полицейские зафиксировали происшествие.

В ДВД ЗКО сообщили, что водитель остановил автомобиль в тот момент, когда почувствовал себя плохо. Мужчина включил аварийную сигнализацию. Таким образом, он избежал аварийной ситуации на дороге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА