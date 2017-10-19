В Уральске операцию мужчине, который упал на железные прутья забора,  провёл  31-летний хирург

Всего за жизнь Кайрена Балмулдина боролись 20 врачей и медсестер. Операция длилась пять часов. Несмотря на успешную операцию, врачи избегают делать прогнозы о жизни и здоровье мужчины.

Заведующий приемным отделением Уральской городской многопрофильной больницы Бахтияр Танкенбаев признается, что операция, которую они провели Кайрену Баймулдину, уникальная.

— Мы делаем на базе нашей больницы разные операции, — говорит Бахтияр Танкенбаев. – Но про такую операцию, как мы делали Кайрену Балмулдину, не пишут в методичках, этому не учат в университетах. Нет какой-то описанной последовательности, что нужно делать, когда из тела человека торчат три огромных штыря. Поэтому было важно действовать сплоченно. Во время операции приходилось решать сложнейшие задачи, одномоментно в каком-то месте останавливать кровотечение, и что-то сшивать в другом. Объем работы был большой, травм было очень много. А еще постоянно нужно было контролировать давление, показатели крови. Было много моментов, когда его жизнь была под угрозой.

Со слов Танкенбаева, во время проведения операции бригада врачей и медсестер действовала очень спешно, так как дорога была каждая секунда. Всего за жизнь Кайрена Балмулдина боролись 20 человек.

— Пациента сразу же отправили в шоковую палату, быстро приготовили к операции. Уже в операционном отделе к операции были подключены анестезиологи, нейрохирурги, хирурги общей практики. Когда Балмулдина привезли, он держал глаза открытыми, отвечал на вопросы, сказал своё имя, сказал, что упал. Еще он очень сильно кричал от боли, спрашивал, когда ему сделают обезболивающее, очень просил укол.

Бахтияр Танкенбаев отмечает, что «Скорая помощь» в этот раз сработала достаточно хорошо.

— Сейчас у нас разделение обязанностей – три дня в неделю к нам везут «экстренных» больных, три дня в областную больницу, — говорит Бахтияр Танкенбаев. – В тот день у нас был не экстренный день, но так как кафе, где случилось это, было ближе к нам, мужчину привезли сюда. Фельдшера «Скорой» сделали ему хорошее обезболивание, по телефону предупредили нас, что везут очень сложного больного. Так что к приезду Кайрена Балмулдина мы успели подготовиться.

Состояние больного сейчас тяжелое, но постепенно стабилизируется. По словам хирурга, он самостоятельно дышит, в сознании, открывает глаза.

По словам Бахтияра Танкенбаева, один из штырей проткнул мужчине бедро, а два штыря прошли через все тело, повредив кожу, вышли сзади.

— Штыри прокололи органы мужчины, — говорит Бахтияр Танкенбаев. – Говорить более предметно мы не можем – врачебная тайна.

Биография «УН» Бахтияру Танкенбаеву всего 31 год. Он уроженец Талгарского района, Южно Казахстанской области. Окончил в 2009 году Казахский национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова и по разнарядке попал в Уральск. В Уральске мужчина прошел интернатуру на базе областной клинической больницы и остался там же работать. Кроме всего прочего, Бахтияр Танкенбаев является обладателем государственной стипендии «Болашак» и проходил обучение в Южной Корее, а также институт повышения квалификации сосудистых хирургов.

Подробнее об уникальной операции медиков уральской многопрофильной больницы и врачах, спасавших жизнь Кайрену Баймулдину — в следующем номере «Уральской недели».