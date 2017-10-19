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Опубликовано: Чт, Окт 19th, 2017
3 ЗКО / Картина дня

В Уральске по факту падения мужчины на штыри возбуждено уголовное дело

 

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда», — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

— Задержанных лиц по данному уголовному делу нет, дело заведено по факту несчастного случая, — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

Напомним, что в Уральске мужчина выжил после падения со второго этажа на железные пики забора. Сейчас состояние мужчины расценивается как тяжёлое. Врачи уральской многопрофильной больницы в течении шести часов проводили мужчине операцию. Примечательно, что работодатель мужчины не сообщил об инциденте в инспекцию по труду. «УН» отслеживает события.

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