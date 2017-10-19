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Опубликовано: Чт, Окт 19th, 2017
7 ЗКО / Картина дня

В ЗКО прибыл «госпиталь на колесах»

В медицинском поезде, который посетит 7 станций области, прием проводят такие специалисты, как терапевт, педиатр, хирург, онколог, уролог, гинеколог, стоматолог, невропатолог, окулист и врач УЗИ.

Иллюстративное фото altaynews.kz

 Поезд «Саламатты Казахстан» — передвижная поликлиника принимает жителей железнодорожных станций в ЗКО с 12 октября. Первая станция куда прибыл «госпиталь на колесах» — Чингирлау. После этого, поезд направился на станции Амангельды, Алгабас, Жайык.

Как сообщили в Департаменте по ЧС, завтра, 20 октября, медицинский поезд прибудет в село Переметное, и пробудет там два дня.

— Прием жителей будет проводиться с 9.00 до 18.00 часов. В порядке живой очереди, — рассказали в ДЧС ЗКО. – Пройти медицинский осмотр жители смогут совершенно бесплатно. Этот поезд оснащен современным диагностическим оборудованием.

Сельчане смогут обратиться к следующим специалистам: терапевт, кардиолог, педиатр, детский эндокринолог, хирург, онколог, уролог, врач ЛОР, рентгенолог, акушер-гинеколог, стоматолог, невропатолог, невролог, окулист и врач УЗИ. Кроме того, в лаборатории возможно сделать необходимые анализы.

После стоянки в селе Переметное, поезд направится и совершит остановку на станции Шипово, где также пробудет два дня. Затем – на два дня на станцию Семиглавый мар.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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