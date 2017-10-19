В ЗКО судья, рассматривающий иск учителей к акиму Жангалы, заявил самоотвод 

Председатель Жангалинского районного суда Аскар Гапуов не будет рассматривать дело Руслана Уразалиева, из-за того, что прямо или косвенно заинтересован в исходе дела — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на адвоката Уразалиева.

— Судья Гапуов, полностью рассмотрев дело, перед самым решением заявил самоотвод, — сообщил адвокат Руслана Уразалиева,Торехан Мухтаров. – Я считаю, что он заявил его, так как он сам получил жильё по той же самой программе, по которой не удалось получить его Руслану Уразалиеву. Хотя перед началом судебного процесса, судья Гапуов спросил у нас, доверяем ли мы составу суда, и мы сказали, что доверяем.

По словам адвоката Мухтарова, рассмотрение дела Руслана Уразалиева передано в Казталовский районный суд, поскольку других судей в Жангале нет.

— Мы думаем, что Руслану Уразалиеву откажут в рассмотрении иска, и чтобы « комар носа не подточил», дело передали другому судье, который не заинтересован в исходе дела, — размышляет Торехан Мухтаров. – Но мы все равно будем идти до конца.

Напомним, что супружеская чета учителей подали иск к акиму Жангалинского района. Преподаватель музыки Руслан Уразалиев и его жена, преподаватель истории, Динара Рамазанова требуют признать незаконными решения земельной комиссии при акимате района о выдаче жилья . 29 декабря 2016 года, по решению жилищной комиссии, в Жангале выдали арендные дома 20-ти бюджетникам. Пятеро из них встали в очередь на жильё за две недели до этого решения.