10 сельчанам ЗКО удалили зубы в «госпитале на колесах»

Всего за медицинской помощью в поезд «Саламатты Казахстан» сегодня, 20 октября, обратились десятки жителей села Переметное Зеленовского района.

11.00 часов. Поезд с медицинскими вагонами принимает переметинцев. Сельчане стоят в очереди в «кабинет регистратуры». Кто-то из них жалуется на боли в спине, кто-то – желает сделать УЗИ почек.

— Вообще-то, у нас в поселке есть большая поликлиника, где принимают все специалисты, — говорят местные жители. – А этот поезд – способ бесплатно и быстро пройти обследование.

После регистрации пациенты обращаются к врачам. Всего в «госпитале на колесах» — 8 вагонов, 4 из которых – медицинские. В них принимают терапевт, кардиолог, педиатр, детский эндокринолог, хирург, онколог, уролог, врач ЛОР, рентгенолог, акушер-гинеколог, стоматолог, невропатолог, невролог, окулист и врач УЗИ. Кроме того, в лаборатории возможно сделать необходимые анализы.

Практически все из собравшихся сельчан признались, что их устраивает обслуживание в местной поликлинике. Но обратились сюда из любопытства: одни хотят сравнить заключения врачей, другие – надеются получить консультацию более грамотных специалистов.

— Я неоднократно обращалась к невропатологу в своей поликлинике. Беспокоят боли в спине, — рассказывает Татьяна Константиновна ВОЙЧЕНКО. — Но мне она не помогла. Здесь назначили нужное лечение. Сейчас вот прошла УЗИ и узнала, что у меня проблемы с печенью. Буду лечиться.

— А я решила обратиться к гинекологу, — добавляет стоящая рядом девушка Салтанат АЛАТАЕВА. – У нас хороший специалист, но он… мужчина. А хотелось бы задать некоторые вопросы, которые мужчине не задашь.

Большая очередь скопилась около кабинета врача УЗИ – обследование здесь бесплатное и проверить можно любой орган.

Другой кабинет, который пользуется спросом среди переметинцев, – кабинет стоматолога. Зубные врачи говорят, что за 2 часа работы удалили больные зубы уже 10 сельчанам. Если, в среднем, удалить зуб в области стоит 3 тысячи тенге, то здесь это сделают совершенно бесплатно.

— Мы не лечим, только удаляем зубы, — говорят стоматологи.

Отметим, что на станции Переметное медицинский поезд простоит еще день. Дальше он направится в Шипово, где также пробудет 2 дня. Затем – на 2 дня на станцию Семиглавый Мар.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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