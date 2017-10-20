ДВД ЗКО прокомментировали обвинения матери несовершеннолетнего инвалида в пытках

В полиции уверяют, что никакого морального и физического давления в отношении Даниила Романова не было. Сотрудники полиции следовали букве закона, сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на первого замначальника ДВД ЗКО.

В редакцию газеты «Уральская неделя» поступило официальное письмо от имени первого заместителя руководителя ДВД ЗКО Асылгали Мендигалина, который заявил о том, что в статье, под названием «В ЗКО полиция арестовала по подозрению в жестоком убийстве семнадцатилетнего инвалида детства» задеты честь, достоинство и деловая репутация сотрудников полиции.

— «Никаких документов, подтверждающих то, что Даниил Романов является инвалидом, в органы следствия не поступало, — пишет Асылгали Мендигалин. — После задержания сотрудниками полиции Даниил Романов был доставлен в УВД города Уральска, был вызван адвокат, законный представитель, педагог и в его присутствии был проведен допрос Романова».

Кроме этого, Асылгали Мендигалин сообщил, что никакого давления со стороны полицейских на Даниила Романова не оказывалось.

— « Никто не оказывал ни физического давления, ни морального на несовершеннолетнего Романова, — пишет Мендигалин. – Если, как утверждает мать Романова, Жанна Хизреева, у него вся спина была в синяках и гематомах, то почему же она не потребовала медицинского освидетельствания? »

Напомним, что в Уральске, по подозрению в жестоком убийстве, арестован 17-летний инвалид детства 1 группы. Мать парня заявила о пытках в тюрьме и безосновательном аресте. Антикоррупционная служба возбудила уголовное дело в отношении сотрудников полиции по статье 146 части 2 пункта 1 УК РК «Пытки, совершенные группой лиц, по предварительному сговору»

Сама Жанна Хизреева прокомментировала эту ситуацию следующим образом:

— За то, что статья появилась на сайте и в газете «Уральская неделя», на меня ругались в полиции, — говорит женщина. – Документы моего сына во второй поликлинике города Уральска внезапно исчезли. Он стоял там на учете как инвалид в течении последних 7 лет и вдруг врач перестал нас узнавать. В военкомате моему сыну отказали из-за увеличенного сердца, диабета. Зачем мне, матери, зря наговаривать несуществующие болячки на сына.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА