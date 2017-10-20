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Опубликовано: Пт, Окт 20th, 2017
68 ЗКО / Картина дня

На таможне «Сырым-Маштаково» большегрузы «застряли» почти на сутки (ВИДЕО)

По словам водителей, такой ажиотаж возник из за таможенных нововведений. Сами таможенники говорят, что работают в штатном режиме.

Наталья ГЕРАСИМОВА, владелица транспортной компании, сообщила «УН», что на Казахстанской стороне таможни по трассе «Уральск-Самара» не пропускают автомобили по причине отсутствия технического коридора в кузове. Машины разворачивали и отправляли на «рентген» на другой пропускной пункт, поскольку на Сырыме такой техники для досмотра нет.

— Наши машины прошли у россиян «рентген», там никаких претензий не возникло. Из-за запрета на казахстанской стороне, наши водители вынуждены были остаться на нейтральной территории без еды и воды. Они не запасались, потому что до дома оставалось совсем немного. Ни мы, ни наши клиенты не виноваты в том, что на Сырыме нет техники. Пусть ставят! Чтобы создать технологический коридор шириной в 90 см, как они требуют, нужно ставить в кузов металлические опоры, но тогда их невозможно будет загрузить,  потому что погрузчики не проедут. Да и потом, это — огромная потеря объема товара. Таможенный союз создавали для того, чтобы легче было, а это что? — Сокрушается Наталья. — Сегодня повезем топливо и еду водителям.

— У нас работа идет в штатном режиме, никаких накладок нет и не было. Больше ничего не скажу. Я знаю, что «Уральская неделя» просто так не интересуется. — сказал сотрудник пропускного пункта Сырым. Называть своего имени он не захотел.

Напомним, что подобная проблема уже возникала раньше. 

 

Нана ИКСАНОВА

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