В Департаменте государственных доходов по ЗКО вакантно кресло начальника

Экс-руководитель ДГД ЗКО Аманжол Жаканов 3 недели назад перевёлся на ту же должность в Костанайскую область, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на сотрудника ведомства.

— Сейчас исполняет обязанности начальника Департамента заместитель руководителя Департамента Бауыржан Кайдаров, — рассказал руководитель отдела информационно-разъяснительной работы Жангабыл Сагынов. – На сайте Министерства финансов объявлен конкурс на занятие вакантной должности.

Аманжол Жаканов 3 года проработал руководителем ДГД по ЗКО.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА