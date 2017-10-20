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Опубликовано: Пт, Окт 20th, 2017
234 ЗКО / Картина дня

В Департаменте государственных доходов по ЗКО вакантно кресло начальника

Экс-руководитель ДГД ЗКО Аманжол Жаканов 3 недели назад перевёлся на ту же должность в Костанайскую область, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на сотрудника ведомства.

Аманжол Жаканов во времена работы начальником ДГД ЗКО. Фото с официального сайта ДГД ЗКО.

 

— Сейчас исполняет обязанности начальника Департамента заместитель руководителя Департамента Бауыржан Кайдаров, — рассказал руководитель отдела информационно-разъяснительной работы Жангабыл Сагынов. – На сайте Министерства финансов объявлен конкурс на занятие вакантной должности.

Аманжол Жаканов 3 года проработал руководителем ДГД по ЗКО.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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