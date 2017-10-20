В парке отдыха Уральска появится спортплощадка за 55 миллионов тенге

Деньги на объект, где дети смогут заниматься спортом круглый год, выделены из областного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, возведение многофункциональной спортивной площадки на правом берегу реки Чаган, рядом с велодорожками, уже начато.

Сейчас там расчищена территория, уложен асфальт.

Срок окончания строительства – начало будущего года.

— Здесь появятся площадки с зонами для занятий хоккеем, футболом, баскетболом, воркаутом, скейтбордом, паркуром, будут установлены самые современные уличные тренажеры, — рассказал пресс-секретарь акимата Уральска Арсен ГУБАШЕВ. — Заниматься спортом на этих площадках можно будет круглогодично.

На строительство данной спортплощадки из областного бюджета выделено 55 миллионов тенге.

Фото и эскизы предоставлены пресс-службой акимата Уральска

Екатерина ЛИТВЯКОВА