В Уральске дорожные полицейские пересели на коней

25 сотрудников полиции из батальона дорожной полиции переквалифицировались в кавалеристов и сегодня официально приступили к работе, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на инспектора местной полицейской службы.

— Три недели конная полиция работала в тестовом режиме, и сегодня официально приступила к работе, — сообщает старший инспектор местной полицейской службы Управления внутренних дел города Уральск Динара Абдулкаликова. – Взвод конной полиции состоит их 25-ти сотрудников, которых набрали из числа полицейских батальона дорожной полиции. 25 лошадей кушумской породы были доставлены в Уральск из крестьянского хозяйства области.

Стоит отметить, что предложили создать конную гвардию депутаты областного маслихата.

— Конная гвардия будет эффективна при патрулировании мест массового скопления людей, на футбольных матчах и в парках, — говорит Динара Абдулкаликова. – Летом кавалерия будет патрулировать дачные массивы, пляжи в районе Желаево и карьер «Сая».

По словам инспектора Абдулкаликовой, конная гвардия обходится ДВД ЗКО недёшево.

— Хотя приходится тратиться на корм, конюшню, ветврача, кузнеца и конюха, конная полиция незаменима, — считает Динара Абдулкаликова. – Авто и бензин – не дешевле содержания лошадей.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА