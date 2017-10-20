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Опубликовано: Пт, Окт 20th, 2017
15 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске мост в районе «Депо» планируют сдать в следующем году (ВИДЕО)

Об этом сообщил начальник строительного участка Батыр БЕКТУРГАНОВ.

— В настоящее время на 60% работа выполнена. Если так пойдет дальше, то к концу июля 2018 года планируем сдать. В зимнее время тоже будут вестись работы, — сообщил Батыр Бектурганов.

Напомним, что поначалу строительство путепровода в районе Депо должно было продлиться до марта 2019 года. Заказчиком строительства нового путепровода выступает КПО б.в.

Нана ИКСАНОВА

Видео Нурлыбек ЕМРАНОВ

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