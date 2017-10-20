В Уральске ремонт по улице Чагано-Набережная сделан по новой технологии

Примерно такой ответ дали уральцу Юрию Солнечному в отделе пассажирского транспорта и автодорог на его жалобу по поводу того, что асфальт на объездной дороге в этом году уложили из щебня крупных фракций, и после первых дождей дорога по улице Чагано-Набережная уже начала разрушаться.

Активный житель Уральска написал жалобу в прокуратуру города Уральска с просьбой назначить проверку относительно качества проведённого ремонта дороги.

— Новый асфальт на улице Чагано-Набережная плохо прикатан, он уже разрушается, а после обильных дождей щебень начнёт вылетать из дорожного полотна и разбивать стёкла авто, — значится в письме Юрия Солнечного в прокуратуру города.

Жалобу уральца прокуроры перенаправили в акимат города.

Оттуда ему пришёл ответ за подписью заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекжана Тукжанова. В этом письме значится, что «впервые(!) в Уральске при ремонте дорог был применён щебёночно-мастичный асфальтобетон (далее – ЩМА), для того чтобы увеличить срок эксплуатации вновь ремонтируемых дорог».

— Данный материал (ЩМА) отличается высокой прочностью, пригоден для сильно загруженных магистралей, — пояснил Солнечному Бекжан Тукжанов. – Для ЩМА характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, который образует каменный скелет, успешно сопротивляющийся деформациям. Данный материал широко применяется в Европе(!), России, а также в других областях РК.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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