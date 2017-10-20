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Опубликовано: Пт, Окт 20th, 2017
336 ЗКО / Картина дня

В Уральске ремонт по улице Чагано-Набережная сделан по новой технологии

Примерно такой ответ дали уральцу Юрию Солнечному в отделе пассажирского транспорта и автодорог на его жалобу по поводу того, что асфальт на объездной дороге в этом году уложили из щебня крупных фракций, и после первых дождей дорога по улице Чагано-Набережная уже начала разрушаться.

Активный житель Уральска написал жалобу в прокуратуру города Уральска с просьбой назначить проверку относительно качества проведённого ремонта дороги.

— Новый асфальт на улице Чагано-Набережная плохо прикатан, он уже разрушается, а после обильных дождей щебень начнёт вылетать из дорожного полотна и разбивать стёкла авто, — значится в письме Юрия Солнечного в прокуратуру города.

Жалобу уральца прокуроры перенаправили в акимат города.

Оттуда ему пришёл ответ за подписью заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекжана Тукжанова. В этом письме значится, что «впервые(!) в Уральске при ремонте дорог был применён щебёночно-мастичный асфальтобетон (далее – ЩМА), для того чтобы увеличить срок эксплуатации вновь ремонтируемых дорог».

— Данный материал (ЩМА) отличается высокой прочностью, пригоден для сильно загруженных магистралей, — пояснил Солнечному Бекжан Тукжанов. – Для ЩМА характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, который образует каменный скелет, успешно сопротивляющийся деформациям. Данный материал широко применяется в Европе(!), России, а также в других областях РК.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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4 комментария
  1. Ваттанен says:
    20 октября 2017 в 16:16

    Если все сделано по технологии, то это покрытие реально долговечнее обычного асфальта и при высоких температурах не течет.

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  2. Aslan says:
    20 октября 2017 в 16:39

    Взял и скопировал текст из Википедии.

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  3. Знаток says:
    20 октября 2017 в 16:43

    время покажет, но точно могу сказать что мой автомобиль едет не ровно и идет вибрация по «новой дороге» расположенной по ул.Ч.Набережная,

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  4. 329 says:
    20 октября 2017 в 16:48

    Может и при высоких температурах не течет, но — после первых дождей дорога по улице Чагано-Набережная уже начала разрушаться.

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