В Уральске учителя требуют замены директора школы (ВИДЕО)

По словам завуча школы Тлеккабыла НУРУШЕВА, на педагогов оказывается давление со стороны администрации школы и ГорОО, которые, в свою очередь, обвиняют учителей в профессиональной непригодности и невыполнении своих обязанностей.

— Нам вменяют отсутствие методической работы, якобы, она не выполнена на 80%. Это что, получается, по их словам, 2 года не работаем, вообще? Заместитель городского Управления образования Батика ПАЙДИНА организовала собрание для учителей, на которое были приглашены и родители. Мы не понимаем, зачем так сделали, — говорит Тлеккабыл Нурушев. — Мы писали жалобу в Управление образования, писали акиму, нас не слышат. Невозможно работать под таким давлением.

Рита АХМЕТОВА, педагог школы, сообщила, что после собрания, которое провел ГорОО, некоторые родители были агрессивно настроены, буквально, бросались на учителей на глазах учеников, которые все снимали на камеру.

— Это подрывает авторитет учителей! Разве можно так решать вопросы! Директор должна была подумать об этом, прежде чем приглашать родителей! — возмущается Рита.

В настоящее время педагоги ждут ответа на их письма и боятся, что директор сократит часы возмущенных учителей.

Нана ИКСАНОВА

Видео Нурлыбек ЕМРАНОВ