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Опубликовано: Пт, Окт 20th, 2017
170 ЗКО / Картина дня

В Уральске женщине, жившей в лесу, сделали документы за счёт ЦОНа

Сегодня, 20 октября, Наталье Теокиной работники центра обслуживания населения вручили временное удостоверение личности и прописали в центре адаптации бездомных.

— В октябре каждого года, — рассказывает Луиза Кусаинова, руководитель отдела №1 ЦОНа г.Уральск – мы приезжаем в центр адаптации бездомных в рамках программы «Октябрь – месяц благотворительности». Обычно мы привозим одежду. В этот раз мы познакомились с Натальей Теокиной. Совместно с руководством центра адаптации мы решили помочь Наталье оформить документы. Все расходы, в том числе и штраф, мы взяли на себя.

Штраф Наталье был выписан работниками полиции, так как женщина долгое время жила без документов.

Сама Наталья утверждает, что документы ей нужны только для того, чтобы уехать к дочери в Россию.

— Вот получу удостоверение, — говорит Наталья Теокина — и сразу к дочери  в Новотроицк уеду. А там уже оформлю пенсию. Здесь я жить не останусь.

То, что дочь Натальи живёт в Уральске, женщина признавать отказывается.

 

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Мария Мельникова

фото: Ерсин Мерханов

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