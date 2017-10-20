В ЗКО на 5 с половиной лет осужден директор филиала АО «Казгидромет»

Суд приговорил Даулета Оралымбекова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Даулет Оралымбеков, будучи директором Западно-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет», в период 2015-2016 г.г. путем издания приказов о начислении денежных премий сотрудникам филиала, присвоил денежные средства в сумме 1 541 000 тенге, — пишет пресс-служба прокуратуры ЗКО в официальном пресс-релизе. — Аналогичным образом были похищены денежные средства в сумме 1 638 592 тенге, начисленные работникам в виде надбавки к заработной плате».

Кроме этого, в 2016 году Оралымбеков, необоснованно продлевая сроки командировок либо оформляя фиктивные командировки, присвоил 1 588 901 тенге, принадлежащие государству.

«Приговором городского суда от 6 сентября 2017 года Даулет Оралымбеков признан виновным в совершении служебного подлога и превышения должностных полномочий, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, — говорится в сообщении. — Судом ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах».

Приговор вступил в законную силу.

Адвокат Даулета Оралымбекова Гульнара Калиева по телефону сообщила, что они не согласны с приговором суда, и пообещала прокомментировать дело позже.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА