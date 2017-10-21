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Опубликовано: Сб, Окт 21st, 2017
14 ЗКО / Картина дня / Общество / Страна

В Уральске встретили чемпиона Азии по гребле на байдарках

Алексей ДЕРГУНОВ — байдарочник, завоевавший две золотые медали на минувшем чемпионате Азии, прилетел в Уральск сегодня утром.

Алексей выиграл первое «золото» в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, вместе со своим напарником Сергеем ТОКАРНИЦКИМ из Астаны. Второе «золото» досталось Алексею за победу на байдарке-четверке на дистанции 500 метров. В этой дисциплине выступал также другой уральский спортсмен — Андрей ЕРГУЧЕВ, который также, к слову, дважды стал чемпионом Азии.

Встретить спортсмена пришли тренеры, спортсмены, родные и близкие.

Медали, завоёванные Алексеем Дергуновым на чемпионате Азии

Алексей Дергунов со своим тренером Александром АКУНИШНИКОВЫМ

Напомним, что чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых и юниоров проходил в китайском городе Шанхай с 15 — 18 октября 2017 года.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

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