В Уральске встретили чемпиона Азии

Сегодня утром в Уральск прилетел байдарочник Алексей Дергунов, завоевавший две золотые медали на чемпионате Азии.

Напомним, что чемпионат Азии проходил в Шанхае (Китай) с 15 по 18 октября.

Байдарочник из Уральска Алексей Дергунов выиграл две золотые медали.



Алексей выиграл «золото» в байдарке-двойке на дистанции 200 метров.

Напарник уральского байдарочника — Сергей Токарницкий из Астаны.

Второе «золото» он выиграл в байдарке-четвертке на дистанции500 метров. В этой дисциплине выступал другой уральский спортсмен Андрец Ергучев. К слову, Андрей также дважды стал чемпионом Азии.

Екатерина Литвякова