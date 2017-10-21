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Опубликовано: Сб, Окт 21st, 2017
10 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске встретили чемпиона Азии

Сегодня утром в Уральск прилетел байдарочник Алексей Дергунов, завоевавший две золотые медали на чемпионате Азии.

Напомним, что чемпионат Азии проходил в Шанхае (Китай) с 15 по 18 октября.
Байдарочник из Уральска Алексей Дергунов выиграл две золотые медали.


Алексей выиграл «золото» в байдарке-двойке на дистанции 200 метров.
Напарник уральского байдарочника — Сергей Токарницкий из Астаны.
Второе «золото» он выиграл в байдарке-четвертке на дистанции500 метров. В этой дисциплине выступал другой уральский спортсмен Андрец Ергучев. К слову, Андрей также дважды стал чемпионом Азии.

Андрей Дергунов со своим тренером Александром АКУНИШНИКОВЫМ

 

Екатерина Литвякова

 

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