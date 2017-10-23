Кому помешали кулики?

Александр Синельник:

«- Друзья! На вопрос — много ли видели птиц и животных, в этом пешем октябрьском марафоне? А хищников видели? Отвечаю и аргументирую! Самый страшный хищник — это человек! Волков в природе видел но не часто, очень осторожное и благородное животное. Хотел бы встретиться в этот раз с волками , но увы это редкость. Вот птиц видели, даже погладили их сломанные дробью крылья… Кому понадобилось стрелять в куликов или кроншнепов, перебить несколько выводков и семей, а потом свалить всех в одну кучу — могилу. Хочешь пострелять — стреляй по железным банкам или отправляйся в горячую точку, а палить в того , кто не способен дать сдачи, это свинство! Хочешь дичи, подстрели одного и жри, зачем губить таких грациозных созданий»

Фото убитых птиц Александр Синельник сделал в минувшие выходные, во время пешего похода в районе озера Шалкар.