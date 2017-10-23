Погода +4oC
$336.05
394.49
5.85
Опубликовано: Пн, Окт 23rd, 2017
202 Народные новости

Кому помешали кулики?

Александр Синельник:

«- Друзья! На вопрос — много ли видели птиц и животных, в этом пешем октябрьском марафоне? А хищников видели? Отвечаю и аргументирую! Самый страшный хищник — это человек! Волков в природе видел но не часто, очень осторожное и благородное животное. Хотел бы встретиться в этот раз с волками , но увы это редкость. Вот птиц видели, даже погладили их сломанные дробью крылья… Кому понадобилось стрелять в куликов или кроншнепов, перебить несколько выводков и семей, а потом свалить всех в одну кучу — могилу. Хочешь пострелять — стреляй по железным банкам или отправляйся в горячую точку, а палить в того , кто не способен дать сдачи, это свинство! Хочешь дичи, подстрели одного и жри, зачем губить таких грациозных созданий»

Фото убитых птиц Александр Синельник сделал в минувшие выходные, во время пешего похода в районе озера Шалкар.

Убитые кулики

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-23
Утром4 ℃
Днем4 ℃
Вечером-1.82 ℃
Ночью-4.97 ℃
Влажность83 %
ДавлениеhPa 1023.93
Скорость ветра5.51 м/с
2017-10-24
Утром-6.11 ℃
Днем3.67 ℃
Вечером-3.45 ℃
Ночью-3.11 ℃
Влажность85 %
ДавлениеhPa 1035.14
Скорость ветра3.02 м/с