Жители ЗКО смогут обучаться за рубежом

В минувшее воскресенье, 22 октября, языковая школа «Destination» распахнула свои двери в здании «Нур Отан», где с 11.00 до 17.00 прошла выставка «Образование за рубежом», в которой приняли участием представители университетов Германии, Канады, Малайзии, Чехии, Болгарии, Китая, Англии и Турции.

— Мы приглашали на нашу выставку всех, кто планирует учиться в зарубежных ВУЗах или пройти обучение на образовательных курсах за границей, а также студентов, которые планируют летом отправиться в США по программе Work and Travel. Наши гости из вузов-партнеров проводили презентации, в которых подробно рассказали о правилах поступления, необходимых документах, а также разыграли подарки для присутствующих, — рассказал директор языкового центра «Destination» Роман ЛУШАКОВ. – Мы в первый раз проводим подобное мероприятие, но очень рады, что отклик есть. Сегодня нас посетило более 200 человек. Были и студенты, и школьники с родителями, и те, кто просто хочет улучшить свой языковой уровень. У нас, в «Destination», активно работает международный отдел. Специалисты отдела оказывают услуги по поступлению в зарубежные вузы. Два раза в год мы организуем детские языковые курсы в Англии, Чехии, США, Грузии. Немаловажно и то, что нашим ученикам совершенно необязательно ехать в Астану или Алматы для получения визы, так как мы приглашаем визовые комиссии из стран Европы к нам, в Уральск.

— С компанией «Destination» мы начали сотрудничать только в этом году. Людей действительно пришло много, я этого, честно говоря, не ожидал. Мне очень понравилась организация, за это отдельное спасибо сотрудникам «Destination». Я представлял свою презентацию первый и после неё много людей подходили и интересовались подробностями поступления. От выставки к выставке замечаю, что есть разные категории людей. Одни интересуются образованием в целом и, зачастую, у них нет представления о том, чем они хотят заниматься в будущем. Другие, как и многие, кто приходил сегодня, точно знают, по какой специальности они хотят обучаться, кем и где хотят работать. Такие люди задают конкретные вопросы об особенностях образования и проживания в Германии. Я с удовольствием ответил на их вопросы и все подробно рассказал, будучи человеком, который уже 4 год живёт в Германии. Студентов, которые едут на обучение в наш ВУЗ с каждым годом становится все больше и это, безусловно, повод для продолжения сотрудничества с «Destination», — поделился с «УН» представитель International University of Bad Honnef (Германия) Алексей ФОМИН.

«Destination» — уникальный языковой центр. За 12 лет существования было открыто 8 учебных филиалов, обучено более 10 000 школьников, студентов и молодых специалистов. Обучением занимаются 33 высококвалифицированных педагога. Оказываются услуги по подготовке к международным экзаменам <IELTS, TOEFL>, разработке стратегии по успешной сдаче экзамена, предоставляется уникальная возможность прохождения пробных тестов. Сотрудники «Destination» готовят школьников к поступлению в Назарбаев Университет или в зарубежные ВУЗы, а студентов — к работе в иностранных компаниях. 8 (7112) 918-020, 918-022, +7-778-320-54-46 www.destination-school.kz



Нана ИКСАНОВА

Фото Абзал БАЗАРОВ