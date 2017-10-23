Антикоррупционная полиция по ЗКО задержала за взятку двоих сотрудников департамента госдоходов

В их отношении проводится досудебное расследование по признакам статьи 366, части 3, пункта 2 УК РК «Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на руководителя антикоррупционного ведомства.

Речь идет о руководителя управления по работе с задолженностью Департамента государственных доходов по ЗКО Есболе Амирове и о его подчиненном Армане Шаймерденове.

— В отношении Есбола Амирова избрана мера пресечения в виде ареста, — сообщает руководитель ведомства Максат Кожабаев. – В отношении Армана Шаймерденова избрана мера процессуального принуждения «обязательства о явке».

Иную информацию ведомство не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

К слову, санкциями статьи 366, части 3, пункт 2 УК РК предусматривается наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Значительный размер взятки определяется суммой от 50 до 300 МРП. То есть от 113 450 тенге, до 6 807 000 тенге.

Напомним, что это не первый в этом году случай, когда сотрудников Департамента государственных доходов задерживает антикоррупционная служба. Так, в июле этого года сотрудниками ведомства был задержан руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев. В августе этого года под подозрение попал старший следователь Управления расследования правонарушений в финансовой сфере Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по ЗКО Асхат Курманов. Его в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 части 2 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА