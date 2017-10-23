Директор 12-й школы Уральска: Конфликта между ребятами не было

Директор школы № 12 Куляш Хайранова рассказала о детях, ставших участниками трагического проишествия.

Напомним, что трагедия произошла вечером 20 октября в поселке Деркул: 14-летний мальчик застрелил своего одноклассника. Мальчик скончался в областной клинической больнице от огнестрельного ранения грудной клетки.

Директор СОШ №12 Куляш Хайранова, в которой учились погибший Владимир Машкин и его друг Даниил Сергеев, сообщила, что об инциденте она узнали от участкового полиции, буквально через 10 минут после произошедшего.

— До 14.30 часов ребята были в школе на занятиях, — говорит Куляш Хайранова. — После чего отпросились у родителей на рыбалку, на речку Деркул. На рыбалке и произошел этот несчастный случай. Всё случилось по неосторожности. Конфликта между ними не было.

По словам Куляш Хайрановой, оба мальчика характеризуются с положительной стороны.

— И Сергеев и Машкин занимались в спортивных секциях и учили английский язык, — говорит она. — Оба подростка из благополучных семей: Даниил Сергеев воспитывается у бабушки и дедушки, под опекой. Погибший Владимир Машкин жил с родителями и сестрой.

Как сообщает Куляш Хайранова, Даниил Сергеев продолжает посещать занятия.

— С ним сейчас работает психолог и полиция, — говорит она. — А школа помогает семье погибшего Владимира Машкина.

Во вторник, 24 октября, состоятся похороны Владимира Машкина.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА