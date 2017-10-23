Погода +2oC
$335.24=
395.82=
5.82=
Опубликовано: Пн, Окт 23rd, 2017
543 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Директор 12-й школы Уральска: Конфликта между ребятами не было

Директор школы № 12 Куляш Хайранова рассказала о детях, ставших участниками трагического проишествия.

Владимир Машкин

Напомним, что трагедия произошла вечером 20 октября в поселке Деркул: 14-летний мальчик застрелил своего одноклассника. Мальчик скончался в областной клинической больнице от огнестрельного ранения грудной клетки.

Директор СОШ №12 Куляш Хайранова, в которой учились погибший Владимир Машкин и его друг Даниил Сергеев, сообщила, что об инциденте она узнали от участкового полиции, буквально через 10 минут после произошедшего.
— До 14.30 часов ребята были в школе на занятиях, — говорит Куляш Хайранова. — После чего отпросились у родителей на рыбалку, на речку Деркул. На рыбалке и произошел этот несчастный случай. Всё случилось по неосторожности. Конфликта между ними не было.
По словам Куляш Хайрановой, оба мальчика характеризуются с положительной стороны.
— И Сергеев и Машкин занимались  в спортивных секциях и учили английский язык, — говорит она. — Оба подростка из благополучных семей: Даниил Сергеев воспитывается у бабушки и дедушки, под опекой. Погибший Владимир Машкин жил с родителями и сестрой.
Как сообщает Куляш Хайранова, Даниил Сергеев продолжает  посещать занятия.
— С ним сейчас работает психолог и полиция, — говорит она. — А школа помогает семье погибшего Владимира Машкина.

Во вторник, 24 октября, состоятся похороны Владимира Машкина.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-23
Утром2 ℃
Днем4.77 ℃
Вечером-1.44 ℃
Ночью-4.99 ℃
Влажность83 %
ДавлениеhPa 1023.93
Скорость ветра5.51 м/с
2017-10-24
Утром-6.11 ℃
Днем3.67 ℃
Вечером-3.45 ℃
Ночью-3.11 ℃
Влажность85 %
ДавлениеhPa 1035.14
Скорость ветра3.02 м/с