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Опубликовано: Пн, Окт 23rd, 2017
833 ЗКО / Картина дня

Переселенцы из Берёзовки утверждают, что дома для них построили со многими недочетами

Жителям села Берёзовка предоставили дома в Аксае, на которые до сих пор не выдали документы. Из-за отсутствия документов на эти дома люди не могут никуда пожаловаться на условия, в которые их переселили.

фото Рауля Упорова

Из-за отсутствия документов на дома, в которых сейчас проживают переселенцы из Берёзовки, они не могут пожаловаться на условия, в которые их поселили.

— Дорога, тротуары находятся на уровне окон домов, — говорит жительница микрорайона Аралтал2 Светлана Колесникова. – Получается, что все наши дома находятся в низине. Каждый проходящий по улице видит всё, что происходит в доме, во дворе.

Но это не основная проблема, которая волнует жителей Аралтала.

— Прошёл первый дождь, — говорит Игорь Колесников – и вся вода стекает во дворы. Нет ни арыков, ни ливневых стоков для воды. Весной мы тут просто утонем, ведь вся талая вода будет стекать во дворы, топить наши дома. А мы даже пожаловаться не можем никуда, так как у нас нет документов на это жильё. Мы, по сути, тут никто.

фото Рауля Упорова

У улиц нет названий, только номера. Все жители улиц под номерами 1, 3, 30, 31 жалуются на неудобное расположение колодцев-септиков, к которым затруднён подъезд для машин-ассенизаторов.

— У нас септик расположен в середине двора, — показывает свой новый двор Юрий Волков – мы не сможем засадить огород, обустроить двор. Машина для откачки септика не проедет сюда, если будет что-то посажено. Две недели назад приходили представители КПО, обещали всё переделать. Пока результатов нет.

— Тут нет даже магазина, — говорит Вера Воскобой – в шаговой доступности. А в ларьке, что в начале микрорайона, часто и хлеба нет. Да и продукты там несвежие. Нам приходится за три километра  в Аксай ехать за покупками.

Отсутствие подъездных путей ко дворам для машин, дорожек для пешеходов к калиткам дворов, низкие заборы, отсутствие почвы во дворах – это не весь перечень претензий новосёлов микрорайона Аралтал2 к застройщикам. Большинство жителей недовольны условиями, в которых им приходится жить после переезда.

Репортаж о том, как прошло переселение Берёзовки, и как сейчас живут сельчане в новых условиях, читайте в свежем номере «УН», 25 октября.

Мария Мельникова

5 комментариев
  1. Дмитрий says:
    23 октября 2017 в 15:47

    Сделано как и все у нас в Казахстане.

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  2. Router says:
    23 октября 2017 в 15:53

    Да уж… Вот в Березовке и арыки были и грязи на улице не было, да и окна были выше.

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  3. Александр says:
    23 октября 2017 в 16:06

    Переселенцы из Берёзвоки
    ————
    Исправьте.

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  4. Батыс Қазақстан says:
    23 октября 2017 в 16:46

    Переселить этих не довольный в лес .

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  5. гизат says:
    23 октября 2017 в 16:49

    И так всегда- когда что-то строят или ремонтируют за счет бюджета- ТЯП-ЛЯП … Потому что, как сказал А. Атамбаев, ВСЕ разворовывают в Казахстане! Зато шума сколько! Все для пиара власти! А на деле нас же за наши же деньги опускают, а часть наших денег разворовывется чиновниками всех мастей от Астаны до самых до окраин…

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