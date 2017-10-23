Полиция Уральска разыскивает водителя, сбившего насмерть человека

Он скрылся с места ДТП, — сообщает корреспондент » УН», со ссылкой на местную полицейскую службу.Возбуждено уголовное дело.

— Это случилось вчера, 22 октября, примерно в 20-30 вечера, на пешеходном переходе по улице Е.Брусиловского, — говорит старший инспектор местной полицейской службы управления внутренних дел города Уральска, Динара Абдулкаликова. — От полученных травм, мужчина 1971 года рождения скончался на месте.

Органы внутренних дел города Уральска просят всех жителей города Уральска, ставших свидетелями данного ДТП, или знающих водителя, ответственного за произошедшее, сообщать в полицию, по бесплатному номеру 102. Анонимность и вознаграждение гарантированно