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Опубликовано: Пн, Окт 23rd, 2017
302 ЗКО / Картина дня

Полиция Уральска разыскивает водителя, сбившего насмерть человека

Он скрылся с места ДТП, — сообщает корреспондент » УН»,  со ссылкой на местную полицейскую службу.Возбуждено уголовное дело.

иллюстративное фото

— Это случилось вчера, 22 октября, примерно  в 20-30 вечера, на пешеходном переходе по улице  Е.Брусиловского, — говорит старший инспектор местной полицейской службы управления внутренних дел города Уральска, Динара Абдулкаликова. — От полученных травм, мужчина 1971 года рождения скончался на месте.
Органы внутренних дел города Уральска  просят всех жителей города Уральска, ставших свидетелями данного ДТП, или знающих водителя, ответственного за произошедшее, сообщать в полицию, по бесплатному номеру 102. Анонимность и вознаграждение гарантированно

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