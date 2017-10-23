Пожарные Уральска спасли человека

Во время тушения пожара сегодня ночью (23 октября) спасатели эвакуировали 17 человек, трое из которых – дети.

Как сообщили в службе пожаротушения, возгорание в квартире многоквартирного дома в микрорайоне «Строитель» произошло сегодня, 23 октября, около 5.00 часов.

— К месту происшествия были направлены силы и средства специализированной пожарной части № 1 — 3 единицы техники и 8 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе. – Прибывшие пожарные установили, что на первом этаже жилого дома на балконе открытым пламенем горит оконная рама и личные вещи. На месте пожара был обнаружен гражданин в бессознательном состоянии. Он был передан бригаде «скорой помощи».

Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать жильцов с верхних этажей дома. Всего были эвакуировано 17 человек, трое из которых — дети.

— Пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние квартиры, — сказали в службе пожаротушения.

Как сообщили в пресс-службе областного управлении здравоохранения, с места пожара в городскую многопрофильную больницу доставлен 50-летний мужчина.

— Мужчина отравился угарным газом, — сказали в пресс-службе облздрава. — Он находится в тяжелом состоянии.

Екатерина ЛИТВЯКОВА