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Опубликовано: Пн, Окт 23rd, 2017
206 Народные новости / Уральская неделя - архив

Правильно ли работает скоростемер на Чагано-Набережной?

Нурбулат Айбулатов сообщает:

— Каждый день езжу по улице Чагано-Набережная. В автомобиле установлен GPS-трекер. Однажды, когда я проезжал по этой улице мимо скоростемера, он сработал. Через две недели мне пришла бумага на оплату штрафа — около 23 тысяч тенге за нарушение скоростного режима. Якобы скоростемер зафиксировал скорость в 74,16 км/ч. Но мой GPS-трекер показывает допустимую скорость 63-65 км/ч.

Я много лет за рулем и за последние несколько лет у меня нет вообще ни одного штрафа.  Когда обратился в дорожную полицию, мне показали видео: на нем двигается мое авто, рядом нет других машин. Полицейские сказали, что скоростемер ежегодно проверяется. Но, думаю, он дает неверные показания на 8-9 км/ч. Я знаю, что не превышал скорость.

Хочу найти в Уральске водителей, которые столкнулись с такой же проблемой, тех, кому выписали штраф (по показаниям скоростемера) за превышение скорости по улице Чагано-Набережная.

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