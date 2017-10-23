Школьник застрелил школьника: что на самом деле произошло на берегу реки Деркул?

После того, как сообщение о том, что 13-летний подросток застрелил своего друга разлетелось по всем информационным агентствам Казахстана, заместитель руководителя местной полицейской службы города Уральска Кенжебек Куспаев собрал брифинг, где рассказал детали случившегося.

— Четыре подростка, ученики СОШ №12 после школы отправились на рыбалку, — рассказывает он. – Одному из подростков удалось взять с собой ружье, которое принадлежало его деду и хранилось в сарае. По приходу на место, ребенок зарядил ружьё и начал переодеваться в камуфляж. В этот момент другой подросток, который не знал, что ружье заряжено, стал крутить его в руках и нечаянно нажал на курок. Пуля попала в правую сторону грудной клетки Владимира Машкина, который стоял в полутора метрах от него. Выстрел был произведен старым двуствольным охотничьем ружьем марки ТОЗ-34, с пулями 12-го калибра.

По словам полицейского, напуганные подростки сами вызвали полицию и « скорую помощь».

— Скорая помощь довезла мальчика до детской больницы, где он скончался от ранения, несовместимого с жизнью, — говорит Кенжебек Куспаев.

Кенжебек Куспаев также сообщил, что мальчик, который нажал на курок не понесет никакого уголовного наказания.

— Подростку всего 13 лет, — говорит Куспаев. – Сейчас он находится под присмотром родителей.

Однако уголовное дело по данному факту расследуется, назначен ряд экспертиз

— Уголовное дело возбуждено по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности», — говорит Кенжебек Куспаев. — За незаконное хранения оружия дедушка одного из подростков, Анатолий Дягтерев привлечен к административной ответственности по статье 482 КоАП РК -» Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия». Кроме этого, в рамках данного уголовного дела он может быть привлечен по ст. 289 УК РК — «Небрежное хранение огнестрельного оружия».

К слову, мама погибшего мальчика, Светлана Машкина сообщила, что не имеет никаких претензий к подростку, который нажал на курок и считает произошедшее несчастным случаем.



— Здесь никто не виноват, — плача рассказывает женщина. – Те, парни, которые были с ним рядом, в истерике, плачут, их жизнь теперь никогда не станет преждней. Мне и их жалко. Они приходили к нам домой. Мы считаем, что это несчастный случай.

Анатолий Дягтерев, чьё ружье было невольно использовано в убийстве от комментариев СМИ отказался, лишь сказав следующее:

— « Дети есть дети, натворили делов, теперь себе жизнь испортили».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА