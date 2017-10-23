В Уральске 14-летний подросток застрелил своего одноклассника

Это случилось в пятницу, 20 октября, около 18.00 в поселке Деркул, — сообщает корреспондент » УН», со ссылкой на источник в полиции. Заведено уголовное дело.

— Два мальчика 2003 года рождения пошли на рыбалку на реку Деркул, — говорит старший инспектор местной полицейской службы города Уральска Динара Абдулкаликова. — Произошел несчастный случай, один мальчик выстрелил другого. После выстрела, пострадавший ребенок был доставлен в Областную, клиническую больницу, где скончался из-за ранения, несмовместимого с жизнью.

По словам Динары Абдулкаликовой, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

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