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Опубликовано: Пн, Окт 23rd, 2017
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В Уральске 14-летний подросток застрелил своего одноклассника

Это случилось в пятницу,  20 октября,  около 18.00 в поселке Деркул, — сообщает корреспондент » УН», со ссылкой на источник в полиции. Заведено уголовное дело.

— Два мальчика 2003 года рождения пошли на рыбалку на реку Деркул, — говорит старший инспектор местной полицейской службы города Уральска Динара Абдулкаликова. — Произошел несчастный случай, один мальчик выстрелил другого. После выстрела, пострадавший ребенок был доставлен в Областную, клиническую больницу, где скончался из-за ранения, несмовместимого с жизнью.
По  словам Динары Абдулкаликовой, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

«УН» отслеживает события.

Один комментарий
  1. Fox says:
    23 октября 2017 в 9:43

    Все нормальные сайты об этом уже в субботу написал…

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