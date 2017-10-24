Аким Уральска: «Машины в автопарках все изношены»

В этом году с маршрутов планируется убрать 50 «Газелей» из имеющихся 120. Все машины будут заменены на новые.

Об этом заявил аким Уральска Мурат Мукаев сегодня, 24 октября, в ходе отчёта о социально-экономическом развитии города.

— В сфере пассажирского транспорта нами разработана концепция, — сообщил Мурат Мукаев – «Модернизация общественного транспорта города Уральск», рассчитанный на 2018-2023 годы. Механизм проекта включает пять направлений: автоматизация мониторинга работы общественного транспорта; внедрение электронной оплаты (Онай и СМС-бас); развитие транспортной инфраструктуры; оптимизация маршрутов; обновление автобусного парка.

Также Мурат Мукаев сообщил, что из 150 километров дороги, нуждающихся в ремонте, обновлено на сегодняшний день 20%.

Екатерина Литвякова