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Опубликовано: Вт, Окт 24th, 2017
36 ЗКО / Картина дня

Актёры драмтеатра ЗКО завоевали «Гран При» международного фестиваля

Помимо главного приза, актёры казахского драматического театра везут из Македонии на родину награды в номинациях «За лучшую мужскую роль», которую получил Салауат Туменов, и «За лучшую женскую роль», завоёванную Нурлыгуль Жубатовой.

Актёры казахского драмтеатра

 

Международный фестиваль античной драмы «Стоби-2017» проходил в городе Велес с 21 по 24 октября. Казахский драмтеатр представил свою постановку «Филактет – Медея» Х.Мюллера.  Режиссёр-постановщик спектакля – Куандык Касымов. Художник-постановщик – Мурат Мамбетов.
Завтра, 25 октября, актёры возвратятся домой. 

Мария Мельникова

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