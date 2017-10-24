Актёры драмтеатра ЗКО завоевали «Гран При» международного фестиваля

Помимо главного приза, актёры казахского драматического театра везут из Македонии на родину награды в номинациях «За лучшую мужскую роль», которую получил Салауат Туменов, и «За лучшую женскую роль», завоёванную Нурлыгуль Жубатовой.

Международный фестиваль античной драмы «Стоби-2017» проходил в городе Велес с 21 по 24 октября. Казахский драмтеатр представил свою постановку «Филактет – Медея» Х.Мюллера. Режиссёр-постановщик спектакля – Куандык Касымов. Художник-постановщик – Мурат Мамбетов.

Завтра, 25 октября, актёры возвратятся домой.

Мария Мельникова