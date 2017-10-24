Два чиновника скончались в следственном изоляторе Мангистауской области

Обвиняемые в служебном подлоге бывшие заместители акимов сел Тенге и Кызылсай умерли из-за проблем со здоровьем.

Оба заместителя принимали незаконные решения о выдаче земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Нарушения земельного законодательства, которые повлекли ущерб для бюджета, выявила прокуратура Мангистауской области, передает Sputnik Казахстан.

«Оба чиновника курировали имущественно-земельные вопросы. И закон они нарушали по одинаковой схеме — выдавали земельные участки под строительство частных жилых домов, используя поддельные документы», — рассказал заместитель прокурора Жанаозена Ануар Борашев.

Он отметил, что в отношении подозреваемых, велись досудебные расследования. Но находясь под следствием они скончались. В этой связи, как отмечает Борашев, уголовное дело прекращено.

По данным прокуратуры Мангистауской области, в результате масштабной проверки в сфере применения земельного законодательства с начала года государству возвращено 33 земельных участка площадью 8,25 Га, кадастровой стоимостью 56,1 миллиона тенге.

bnews.kz