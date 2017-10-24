Казахстан получил письмо об отказе Кыргызстана от 100 миллионов долларов

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию ​относительно запуска в Кыргызстане процедуры денонсации соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz. «23 октября Министерство иностранных дел Кыргызстана официально уведомило казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции от 26 декабря 2016 года и соответствующих протоколов к нему. Казахстанская сторона всегда была настроена на оперативное предоставление необходимого технического содействия кыргызстанскому правительству в выполнении им своих обязательств в рамках присоединения к ЕАЭС. Подписанные документы были вовремя ратифицированы, и первый транш казахстанской поддержки должен был поступить уже в ноябре текущего года», — сообщили в МИД РК. В ведомстве подчеркнули, что эти средства могли быть выделены и раньше, однако процесс предоставления кыргызстанской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся. Напомним, ранее РИА Новости сообщило о том, что правительство Кыргызстана направило в парламент республики законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях Евразийской экономической интеграции. «Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение парламента. Его инициатором является правительство», — сообщила агентству представитель пресс-службы законодательного органа Кыргызстана. Ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Уразгали Сельтеев назвал противоречивыми планы Кыргызстана по денонсированию двустороннего соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях Евразийской экономической интеграции.