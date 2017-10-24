Мырзахметов прокомментировал подорожание картофеля

Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов прокомментировал ситуацию на рынке картофеля, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам министра, на цену картофеля повлияло сразу несколько факторов. «Во-первых, мы только собрали урожай. По оперативным данным, на сегодня собраны примерно 3,5 миллиона тонн картофеля. Это примерно на уровне прошлого года, даже где-то на 150 000 тонн больше, чем в прошлом году», — сказал Аскар Мырзахметов. Он отметил, что свою роль в ситуации сыграл и экспорт картофеля в Узбекистан. «В сентябре был экспорт в Узбекистан, примерно 800 000 тонн. Из-за этого цены поднялись, но сейчас такого экспорта нет и цены оптовиков упали. Если они продавали на тот момент по 95 тенге, то сейчас порядка 75-80 тенге. Несмотря на это, в розницу продается по той цене, по которой продавался на тот момент», — добавил министр. Также Мырзахметов заявил, что повышение цены, на взгляд министерства, происходит из-за спекуляций. «Мы считаем, что та цена, которая имеется на картофель, имеет чисто спекулятивные причины. Меры будут приниматься. Потому что законодательством предусмотрены механизмы по установлению предельных цен, то есть для этого местные исполнительные органы могут обратиться в Министерство национальной экономики и после этого по согласованию устанавливаются предельные цены», — заявил министр.

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