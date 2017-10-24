Погода -1oC
$336.05
394.49
5.85
Опубликовано: Вт, Окт 24th, 2017
14 Страна

Мырзахметов прокомментировал подорожание картофеля

Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов прокомментировал ситуацию на рынке картофеля, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам министра, на цену картофеля повлияло сразу несколько факторов. «Во-первых, мы только собрали урожай. По оперативным данным, на сегодня собраны примерно 3,5 миллиона тонн картофеля. Это примерно на уровне прошлого года, даже где-то на 150 000 тонн больше, чем в прошлом году», — сказал Аскар Мырзахметов. Он отметил, что свою роль в ситуации сыграл и экспорт картофеля в Узбекистан. «В сентябре был экспорт в Узбекистан, примерно 800 000 тонн. Из-за этого цены поднялись, но сейчас такого экспорта нет и цены оптовиков упали. Если они продавали на тот момент по 95 тенге, то сейчас порядка 75-80 тенге. Несмотря на это, в розницу продается по той цене, по которой продавался на тот момент», — добавил министр. Также Мырзахметов заявил, что повышение цены, на взгляд министерства, происходит из-за спекуляций. «Мы считаем, что та цена, которая имеется на картофель, имеет чисто спекулятивные причины. Меры будут приниматься. Потому что законодательством предусмотрены механизмы по установлению предельных цен, то есть для этого местные исполнительные органы могут обратиться в Министерство национальной экономики и после этого по согласованию устанавливаются предельные цены», — заявил министр.

tengrinews.kz

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-24
Утром-2 ℃
Днем6.13 ℃
Вечером-2.63 ℃
Ночью-3.11 ℃
Влажность85 %
ДавлениеhPa 1035.14
Скорость ветра3.02 м/с
2017-10-25
Утром-6.24 ℃
Днем1.97 ℃
Вечером0.1 ℃
Ночью-0.39 ℃
Влажность76 %
ДавлениеhPa 1041.17
Скорость ветра4.67 м/с