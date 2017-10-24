Очередники на жилье в Уральске получат участки в поселке Круглоозерное

Земельные участки в городе предоставляться не будут.

Об этом сегодня, 24 октября, во время брифинга заявил аким города Мурат Мукаев.

— Земельные участки в черте города не выдаются уже давно, — отметил аким. – Поэтому участки теперь будут предоставляться в ближайших сельских округах. Так, на территории Круглоозерновского сельского округа уже разрабатывается план детальной планировки для граждан, состоящих на учете. Разработанный ПДП предусматривает подведение инженерных сетей – газа, света, воды и дорог.

По словам Мурата Мукаева, кроме этого, в Круглоозерном будет начато строительство школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА