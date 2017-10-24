Погода +3oC
$336.05
394.49
5.85
Опубликовано: Вт, Окт 24th, 2017
270 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Очередники на жилье в Уральске получат участки в поселке Круглоозерное

Земельные участки в городе предоставляться не будут.

 

Об этом сегодня, 24 октября, во время брифинга заявил аким города Мурат Мукаев.

— Земельные участки в черте города не выдаются уже давно, — отметил аким. – Поэтому участки теперь будут предоставляться в ближайших сельских округах. Так, на территории Круглоозерновского сельского округа уже разрабатывается план детальной планировки для граждан, состоящих на учете. Разработанный ПДП предусматривает подведение инженерных сетей – газа, света, воды и дорог.

По словам Мурата Мукаева, кроме этого, в Круглоозерном будет начато строительство школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-24
Утром3 ℃
Днем5.29 ℃
Вечером-0.07 ℃
Ночью-7.27 ℃
Влажность81 %
ДавлениеhPa 1035.24
Скорость ветра2.54 м/с
2017-10-25
Утром-5.04 ℃
Днем2.2 ℃
Вечером0.31 ℃
Ночью-0.7 ℃
Влажность77 %
ДавлениеhPa 1042.19
Скорость ветра3.91 м/с