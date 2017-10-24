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Опубликовано: Вт, Окт 24th, 2017
666 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Полиция Уральска разыскивает экс-главу транспортной инспекции по ЗКО

Экс-чиновник угрожает расправой бизнес-леди из Уральска, — сообщает корреспондент «УН».

В руки журналистов «УН» попал внутренний документ сотрудников полиции, а, если быть точнее, то ориентировка, которую руководитель УВД Уральска, подполковник Мирлан Айкенов направил начальнику службы аппарата ДВД ЗКО, ГУРОВД и батальона дорожно-патрульной полиции.

В документе говорится о том, что экс-руководитель инспекции транспортного контроля по ЗКО Руслан Муханов угрожает физической расправой бизнес-леди Елизавете М. (изменено – «УН»).

— Прошу ориентировать личный состав на розыск и задержание гражданина Муханова, — пишется в документе.

Сама предпринимательница Елизавета М. сообщила, что Руслан Муханов позвонил ей ночью, в состоянии алкогольного опьянения, и начал признаваться в любви. После того, как она пригрозила ему полицией, он поинтересовался у нее, не боится ли она проблем, на что женщина ответила: «Одной больше, одной меньше», и, всё-таки, написала заявление в полицию.

 

Один комментарий
  1. нурлан says:
    24 октября 2017 в 16:00

    что за дело такое
    пишут угрожает физич расправой, а на деле «он поинтересовался у нее не боится ли она проблем»
    она знает, что ложный донос это тяжкое преступление и прежде, чем заявлять надо было проконсультироваться у юристов, есть ли состав преступления
    а из того что здесь опубликовано, то никакого дела не д.б.

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