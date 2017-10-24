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Опубликовано: Вт, Окт 24th, 2017
2 Мир

Собчак: Крым – территория Украины и присоединен к России незаконно

Ксения Собчак на пресс-конференции

В соответствии с международным правом Крым является территорией Украины, заявила телеведущая Ксения Собчак, отвечая на вопросы в рамках своей первой предвыборной пресс-конференции. Она отметила, что аннексировав полуостров в 2014 году, Россия нарушила Будапештский меморандум.

Собчак заверила, что в рамках своей кампании она готова к диалогу по вопросу о статусе Крыма. При этом она добавила, что многие русские на полуострове поддержали его присоединение к России.

Журналистка подчеркнула, что считает Украину важнейшим партнером, дружбу с которым необходимо восстановить. Она также призвала к решению вопроса украинских политзаключенных, которые отбывают наказание по решению российских судов.

Ксения Собчак на прошлой неделе заявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. Она подчеркнула необходимость объединения с другими представителями демократических сил, включая Алексея Навального. Последний ранее заявлял, что Крым «останется частью России», хотя и был «захвачен с нарушением международных норм».

Пресс-конференция Ксении Собчак

Опубліковано Радио Свободою 24 жовтня 2017 р.

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