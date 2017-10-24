В приоритете у акима Уральска – навести порядок с пассажироперевозками и научиться играть на пианино (Видео)

Аким города Уральск Мурат Мукаев рассказал, что главная задача для него – наладить ситуацию с общественным транспортом и отремонтировать все дороги в городе.

Сегодня, 24 октября, в Службе центральных коммуникаций перед журналистами выступил аким города Мурат Мукаев. Аким рассказал о проделанной работе за год и поделился планами на будущий 2018 год.

В ходе беседы, отвечая на вопросы представителей СМИ, Мурат Мукаев отметил приоритетные задачи, поставленные перед собой.

— Главное для меня – навести порядок с пассажироперевозками, сказал он. — Кроме того, хочу, чтобы в городе были отремонтированы все дороги, очередники – получили жилье, а Уральск стал самым чистым городом.

На вопрос журналиста о личных амбициях, аким рассказал, что является разносторонним человеком.

— Мне интересны разные сферы жизни, — ответил аким города. — Сейчас я начал учить английский язык, освоил настольный теннис и игру на домбре. Моя мечта – научиться играть на пианино. Вот сейчас я пытаюсь осуществить ее.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Видео: Ерсын МЕРХАНОВ