В приоритете у акима Уральска – навести порядок с пассажироперевозками и научиться играть на пианино (Видео)
Аким города Уральск Мурат Мукаев рассказал, что главная задача для него – наладить ситуацию с общественным транспортом и отремонтировать все дороги в городе.
Сегодня, 24 октября, в Службе центральных коммуникаций перед журналистами выступил аким города Мурат Мукаев. Аким рассказал о проделанной работе за год и поделился планами на будущий 2018 год.
В ходе беседы, отвечая на вопросы представителей СМИ, Мурат Мукаев отметил приоритетные задачи, поставленные перед собой.
— Главное для меня – навести порядок с пассажироперевозками, сказал он. — Кроме того, хочу, чтобы в городе были отремонтированы все дороги, очередники – получили жилье, а Уральск стал самым чистым городом.
На вопрос журналиста о личных амбициях, аким рассказал, что является разносторонним человеком.
— Мне интересны разные сферы жизни, — ответил аким города. — Сейчас я начал учить английский язык, освоил настольный теннис и игру на домбре. Моя мечта – научиться играть на пианино. Вот сейчас я пытаюсь осуществить ее.
Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА
Видео: Ерсын МЕРХАНОВ