В Уральске финансирование модернизации жилья остановилось по непонятной причине

Ещё в феврале 2017 года владельцы квартир в доме №10/1 по улице Ружейникова изъявили желание провести капитальный ремонт своего дома за счёт госкредита, выделяемого по программе модернизации жилья. Но до сих пор деньги на этот ремонт им не выделили.

— О нашем доме в прошлом году сюжеты на телевидении снимали, – говорит старшая по вышеуказанному дому Елена Голубева, встречая журналистов возле подъезда своего дома. — Подошёл отопительный сезон, а у нас все трубы – ветхие, опрессовку делать невозможно. Еле-еле отопительную систему привели в чувство, чтобы тепло в квартиры пустить. Уже тогда мы поняли, что трубы в наших подвалах надо спешно менять. За свой счёт сделать это – нереально, поэтому всем домом мы согласились взять кредит по программе модернизации.

В январе 2017 года 80% жильцов дома №10/1 по улице Ружейникова подписали документы на участие в программе модернизации. И в феврале городской отдел ЖКХ помог им составить смету на ремонт в размере 44 миллиона тенге.

Жильцы дома даже нашли подрядчика – ТОО «Батыс Курылыс». И в июле, ожидая обещанного финансирования от ЖКХ, строители приступили к ремонту инженерных сетей – заменили в подвалах канализацию, отопление и водопровод. По словам Елены Голубевой, эти работы они сделали за свой счёт. Но… не дождавшись денег на остальные работы, прекратили ремонт.

Однако у жильцов есть ещё ветхая крыша, которой нужен незамедлительный ремонт.

— Я живу в этом доме с 1987 года, — рассказывает Светлана Киндерова. – И ни разу у нас не было капитального ремонта. Крыша за эти годы прохудилась уже, как решето. Если дождь сильный идёт, у нас на пятом этаже по стенам вода течёт. Спать можно только с тазиком на голове. Балконы рушатся, на них уже выходить страшно. Их изначально неправильно шифером покрыли, и от постоянной влаги кирпичная кладка стала разрушаться.

Ещё один владелец квартиры на пятом этаже — Сергей Клячев отмечает, что весной и осенью они в буквальном смысле живут в постоянном напряжении – весь лестничный пролёт у них заливает дождевой или талой водой, которая льётся прямо на щитовой ящик, где стоят электросчётчики.

— Боимся, что электричество может замкнуть, что случится пожар, — говорит мужчина. Пытались латать крышу кусками – тут шиферину заменим, там. Но результата нет. Каждый раз старый шифер лопается в разных местах.

— За последние 5 лет к нам приезжали десяток разных комиссий, которые в голос утверждают, что наш дом нужно ремонтировать, иначе он совсем развалится, — вступает в разговор Светлана Архипова. – Канализация у нас настолько обветшала, что стоки шли не в коллектор, а прямо под дом. Хорошо, что строители нам эту канализацию заменили. Мы хотим продолжить ремонт дома, непонятно, почему власти вставляют теперь нам палки в колёса.

Мы направили официальный запрос на имя акима города Мурата Мукаева с просьбой объяснить, по какой причине акимат Уральска тянет вопрос с финансированием ремонта по адресу: улица Ружейникова, дом 10/1 по программе модернизации жилья.

Людмила КАЛАШНИКОВА