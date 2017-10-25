Погода в Уральске и Аксае: Мокрый снег, гололед

На территорию Западно-Казахстанской области движется очередной циклон, который к концу недели вызовет сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако уже в выходные дни придет тёплый воздух с районов Ирана, что вызовет очередное повышение температуры.



Завтра на территории области температура воздуха снизится до минус 2—плюс 1 °C, обложной снег, замерзающий (переохлажденный) туман. Берегитесь гололеда на дорогах.

Ветер умеренный, с восточного направления.

В пятницу мокрый снег, туман, температура воздуха днем +2 — +3, ночью минус 1.

Такая погода продержится до субботы. А в первый выходной день воздух прогреется до +2, +7 градусов по Цельсию.