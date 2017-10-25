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Опубликовано: Ср, Окт 25th, 2017
12 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае: Мокрый снег, гололед

На территорию Западно-Казахстанской области движется очередной циклон, который к концу недели вызовет сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако уже в выходные дни придет тёплый воздух с районов Ирана, что вызовет очередное повышение температуры.


Завтра на территории области температура воздуха снизится до минус 2—плюс 1 °C, обложной снег, замерзающий (переохлажденный) туман. Берегитесь гололеда на дорогах.
Ветер умеренный, с восточного направления.

В пятницу мокрый снег, туман, температура воздуха днем +2 — +3, ночью минус 1.
Такая погода продержится до субботы. А в первый выходной день воздух прогреется до +2, +7 градусов по Цельсию.

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ДавлениеhPa 1040.69
Скорость ветра3.51 м/с
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Утром-1 ℃
Днем0.87 ℃
Вечером-0.32 ℃
Ночью-1.61 ℃
Влажность93 %
ДавлениеhPa 1028.63
Скорость ветра5.21 м/с