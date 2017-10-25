Школьникам ЗКО предлагают сдавать макулатуру

Самые активные из учеников, кто соберёт больше всех старых журналов и газет, получат ценные призы – планшеты. Подарки также предусмотрены для самых активных школ.

Акция проводится управлением образования области в рамках республиканского социально-экологического проекта «Экоболашак». Проект направлен на сохранение лесов от вырубки, воспитание молодого поколения, развитие принципа раздельного сбора мусора.

Акция по сбору макулатуры будет проводиться в четыре этапа. Первый, осенний начался 23 октября во всех школах города. Сдавать на переработку старую бумагу школьник смогут до 27 октября. Второй тур, зимний, будет проходить с 9 по 13 января (сбор макулатуры от учеников). Весенний тур пройдёт с 9 по 14 марта. Итоговый тур, приуроченный к Всемирному дню окружающей среды, начнётся 19 мая и закончится 25 мая.

По итогам каждого тура будут проходить награждения самых активных участников акции.

Мария Мельникова