В авариях ЗКО погибло 56 человек

Водители признают, что большая часть ДТП происходит из-за нарушений правил дорожного движения. Автомобилисты превышают скорость, выезжают на встречную полосу, создают аварийные ситуации. Многие винят плохую дорогу на трассе Уральск-Аксай.

За 9 месяцев текущего года произошло 267 аварий. Одно из крупнейших ДТП области произошло летом с участием двух «Шаранов» на трассе Уральск-Аксай, в котором погибло четыре человека и ранено десять.

Вчера, 24 октября, в рамках предотвращения аварий с участием «Шаранов», местной полицейской службой и административной полицией была проведена акция «Приёмная на дороге». В ходе кампании, полицейские беседовали с водителями и с пассажирами «Шаранов».

— Ехать по этой дороге не возможно, — говорит Исатай Ажгалиев – особенно, в ночное время. Дорога плохая и животные выбегают на проезжую часть. Их в темноте не видно. Неожиданно из-за деревьев появляются.

— С 10 часов вечера, — комментирует ситуацию старший лейтенант Миржан Баймукашев – ответственность за скот несёт хозяин. Ответственность не ложится на водителя, если он сбил ночью животное.

В целом, водители и пассажиры отмечают улучшение ситуации на трассе Уральск-Аксай. Не смотря на то, что дорога не ремонтировалась давно, общая обстановка наладилась, говорят водители. Пассажиры утверждают, что культура водителей тоже изменилась в лучшую сторону.

— Я езжу в Аксай пять-шесть раз в неделю, — говорит Ерген Алгазиев – по работе. И скажу точно, что полгода назад ситуация была гораздо хуже. Сейчас водители стали вежливее. По телефону во время езды не разговаривают, не грубят, скорость не превышают. Я думаю, это связано с тем, что сейчас на трассе Уральс-Аксай работают полицейские. Они проверяют водителей, проводят беседы с ними и с пассажирами. Это дисциплинирует водителей.

Мария Мельникова