В очередь в детсады Уральска можно будет оформиться через интернет

На внедрение автоматизированной системы по постановке в очередь в детские сады из местного бюджета уже выделено 15 миллионов тенге.

Об этом рассказал аким города Мурат Мукаев во время брифинга, 24 октября.

— Встать в очередь и получить направление в дошкольное учреждение можно будет на сайте городского отдела образования, — сказал аким Уральска. – Для подачи заявления не требуется электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

По словам Мурата Мукаева, чтобы оформиться в детсад, нужно пройти вкладке «постановка в очередь», где родитель указывает номера сотовых телефонов, адрес электронной почты, ИИН родителя, ИИН ребенка, адрес прописки, выбирается дошкольное учреждение и язык обучения. При этом система сама формирует информацию о ребенке (например, об имеющихся льготах). Также здесь можно будет проверить продвижение в очереди.

— Для этого проекта из местного бюджета выделены 15 миллионов тенге, — отметил аким.

В городе 50 государственных и 28 частных детских садов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА