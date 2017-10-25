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Опубликовано: Ср, Окт 25th, 2017
5 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В очередь в детсады Уральска можно будет оформиться через интернет

На внедрение автоматизированной системы по постановке в очередь в детские сады из местного бюджета уже выделено 15 миллионов тенге.

Фото из архива «УН»

Об этом рассказал аким города Мурат Мукаев во время брифинга, 24 октября.

— Встать в очередь и получить направление в дошкольное учреждение можно будет на сайте городского отдела образования, — сказал аким Уральска. – Для подачи заявления не  требуется электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

По словам Мурата Мукаева, чтобы оформиться в детсад, нужно пройти вкладке «постановка в очередь», где родитель указывает номера сотовых телефонов, адрес электронной почты, ИИН родителя, ИИН ребенка, адрес прописки, выбирается дошкольное учреждение и язык обучения. При этом система сама формирует информацию о ребенке (например, об имеющихся льготах). Также здесь можно будет  проверить продвижение в очереди.

— Для этого проекта из местного бюджета выделены 15 миллионов тенге, — отметил аким.

В городе 50 государственных и 28 частных детских садов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

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