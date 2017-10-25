«Родственники погибшей в ДТП многодетной матери не принимают у нас прощения» — мать осужденного экс-полицейского

Махаббат Наурузова, мать осужденного экс-полковника полиции Самата Наурузова утверждает, что вместе с родственниками семь раз ездила просить прощения у мужа погибшей, но тот не принимает их извинения.

Махаббат Наурузова написала в редакцию газеты «Уральская неделя» письмо, в котором говорит о том, что не согласна с приговором в отношении ее сына ( его приговорили к 5 годам колонии поселения – прим.ред) и просит общественность найти истину в этом спорном деле.

— Мы семь раз ездили просить прощения у родных потерпевшей, в поселок Чалкар Актюбинской области, — рассказывает Махаббат Наурузова. – Но муж потерпевшей женщины угрожал нам саперной лопатой, а потом стрелял из ружья. Да, тяжело потерять близкого человека, мы понимаем, но это не повод себя так вести. Да и заявленный иск в 30 миллионов тенге переходит все границы – мы не можем себе позволить заплатить такую сумму .

По словам Махаббат Наурузовой, ее сын Самат Наурузов пытался спасти сбитых женщин.

– Мой сын сам пытался оказывать первую помощь женщинам, сам позвонил в «Скорую» и в полицию и своей вины в случившимся не отрицает, — говорит пенсионерка. — На суде прокурор просил для моего сына 2,5 года, но судья дал 5 лет колонии, поскольку не усмотрел у моего сына искреннего раскаяния в действиях моего сына. Суд даже не смотрел на характеристики моего сына от соседей, с места работы, с медресе, с института, от участкового. Все характеристики моего сына положительные. Почему же суд решил, что исправление моего сына возможно только при максимально строгом наказании.

Кроме всего прочего, Махаббат Наурузова считает, что то, что ее сын был полицейский, повлияло на вынесенный приговор.

— Изначально, Уразаева говорила, что она не местная, никого не знает, ей никто не помогает, — говорит Махаббат Наурузова. – А якобы мой сын подполковник с многочисленными связями и сможет выпутаться из этого инцидента. Но приговор показал, что это не так.

Напомним, что 22 июля, в Уральске экс-начальник оперативно-криминалистического отдела УВД Уральска, подполковник полиции, Самат Наурузов сбил насмерть 42-летнюю мать четверых детей Айгуль Сулеймен , и ее 21-летнюю приемную дочь Сандугаш Сулеймен, которая получила множество травм. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина». Подполковник Наурузов в тот день должен был жениться, Айгуль Уразаева с детьми также приехала гостьей на свадьбу.

21 сентября этого года подполковник Наурузов был осужден на 5 лет колонии-поселения. Суд удовлетворил гражданский иск к пострадавшей стороне на общую сумму 12 миллионов тенге (за лечение девочки, похороны, адвоката и моральный вред – примечание редакции) . Кроме этого, в суде выяснилось, что страховой полис виновника смерти матери четверых детей был фальшивым, а водительское удостоверение — просроченным.

При этом Самат Наурузов свою вину с самого начала не отрицал, но потерпевшая сторона не дала своего согласия на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.