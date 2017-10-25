В Уральске сорван план по капремонту улицы Маншук Маметовой

Причина тому – компания КПО б.в. поздно провела тендер и… приближающаяся зима, так «УН» объяснили срыв ремонтных работ специалисты городского акимата.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице имени Маншук Маметовой (от ул. Неусыпова до ул. Петровского и ул. Петровского до путепровода «Депо») был запланирован на 2017 год. Однако, как сообщил «УН» пресс-секретарь акима города Арсен Губашев начало ремонтных работ было перенесено на 2018 год.

Ремонтировать улицу Маметовой пока не будут из-за того, что данный ремонт проводится за счёт средств компании-недропользователя КПО б.в., которая поздно провела конкурсные процедуры по определению подрядчика на все виды работ. А тут уже и наступил осенне-зимний период (!), неблагоприятный для проведения ремонта.

В ближайшее время, по словам Губашева, на улице Маметовой вместо капиталки будет произведён ямочный ремонт дороги в рамках текущего ремонта дорог.

Людмила КАЛАШНИКОВА