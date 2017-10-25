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Опубликовано: Ср, Окт 25th, 2017
8 ЗКО / Картина дня

В Уральске жители жалуются на сбои в приложении «InfoBus»

Создатели программы утверждают, что это временное явление, связанное с тем, что программа относительно новая.

Иллюстративное фото из приложения InfoBus — маршрут №5

-В настоящее время ведутся технические работы, проверяется GPS. В подобные ситуации, поначалу, попадает любое мобильное приложение. Со временем все приводится в норму. Чтобы система работала, в каждом автобусе устанавливается GPS-навигатор с сим картой, которая передает данные на мобильное приложение. В Уральском филиале нашей компании, в настоящее время, ведется работа по обновлению навигационных систем, стабилизации и оптимизации самой программы под конкретные маршруты. Думаю все сбои скоро будут устранены, — сообщил начальник отдела разработки транспортных приложений компании KazInterSoft Сергей ВАХРИН.

Напомним, что в Уральске запущена онлайн-система отслеживания движения автобусов

InfoBus — это информационный сервис для граждан, пользующихся общественным транспортом. В настоящее время можно получить информацию:

  • о движении транспорта;
  • об остановках и маршрутах;
  • о расчетном времени прибытия автобуса;
  • маршрут проезда из одной точки города в другую.

Доступны три варианта сервиса:

  • Веб-сайт infobus.kz, infobus.online или info-bus.info
  • Мобильные приложения InfoBus для устройств под Android и iOS
  • Plug-in для сайта.

В мобильной версии приложения есть возможность определение своего местоположения.

В версии под Android есть функция голосового выбора маршрута

InfoBus интегрируется с BusReport. На основании полученных данных выдаётся информация об остановках, маршрутах, автобусах на маршрутах, и прогнозе прибытия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нана ИКСАНОВА

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