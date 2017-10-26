Перемены в Казахстане возможны лишь через два поколения

О возможности

структурных реформ

Злободневный вопрос, который сегодня задают себе многие казахстанцы, как внутри страны, так и за ее пределами, это можно ли относительно быстро реформировать авторитарную политическую систему, неконкурентоспособную экономику и пассивное общество, как это сделать и кто способен совершить эти «подвиги Геракла».

Хотя Акорда публично поставила перед собой цель качественно изменить страну, ее экономику и общественное сознание, она потерпит поражение. Хотя бы потому, что параллельно решает другую, куда более важную для себя стратегическую задачу — сохранения «внутриполитической стабильности» и самосохранения во власти нынешней правящей элиты.

Как следствие этого противоречия, когда верховная власть хочет изменить страну, экономику и народ, не меняясь сама, тема реформирования, если и обсуждается в обществе, то в крайне узких границах: к примеру, как привлечь в страну иностранных инвесторов, создать новые несырьевые производства, улучшить системы образования и здравоохранения и т.п.

В связи с этим казахстанцам остается только завидовать своим соседям — россиянам. При всей схожести государственного устройства, внутренней политики, менталитета правящей элиты и населения, в России, тем не менее, есть возможность общественного дискурса даже на самые чувствительные для Кремля темы, поскольку сохраняется гражданское общество, хотя и там его добивают, а также профессионалы – дискутеры.

В доказательство сошлемся на последнюю публикацию в РБК под названием «Точные приоритеты и неидеальные институты: как можно реформировать Россию» трех авторов, включая главу Комитета гражданских инициатив и Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Главная идея этой публикации (цитируем первоисточник): “При правильном выборе методов реформ российское государство может достичь характерного для развитых стран открытого доступа к общественным благам в горизонте 2024–2035 годов”.

Нас же в этой статье заинтересовало другое — определение авторами предварительных условий, нужных для осуществления перемен в стране.

По словам Алексея Кудрина, Марии Шклярук и Михаила Комина, чтобы перейти от государства с “порядком ограниченного доступа, где привилегиями, защитой от насилия и доступом к благам обладает консорциум правящих элит” к государству с “порядком открытого доступа, где эти привилегии трансформировались в права и ими обладает большинство граждан” нужно (цитируем):

“Первое условие — запрос граждан на перемены. Тут не нужен революционный запал, который обычно разрушает институты, не создавая новых. Скорее речь идет о растущем недовольстве и несогласии населения жить по старым правилам, действующим только для узкой группы и выгодным преимущественно для нее. Граждане ощущают, что риски от их пребывания в статус-кво, связанные с отсутствием жизненных перспектив, схлопыванием горизонта планирования, стагнацией или падением уровня жизни, начинают превышать риски потенциальных перемен.

Исследование ЦСР демонстрирует именно этот запрос: более 2/3 россиян хотят реформ, причем направленных против порядка ограниченного доступа — сохраняющейся коррупции, низкого качества жизни в городах и селах, общей незащищенности от преступности и беззакония. Более того, когда в рамках опроса мы спрашивали у россиян о приоритетных принципах реформирования, на первое и второе места они ставили свободу (37%) и справедливость (35%), чего им, очевидно, недостает.

Второе условие перехода — готовность хотя бы части элиты, реагируя на запрос граждан, трансформировать «испорченные» институты ограниченного доступа в институты, работающие в общих интересах. Очевидно, что для подобного неравноценного для элит обмена должны быть серьезные причины. Одного альтруизма здесь будет недостаточно. Более того, не бывает такой ситуации, чтобы вся правящая элита, «прозрев», решилась с завтрашнего дня жить по-новому.

Формирование и консолидация каждого из значимых институтов открытого доступа происходили, когда в правящей элитной коалиции кто-то, видя риски для своих гарантий и привилегий и желая сохранить их, объединялся с другими и, отвечая на общественный запрос, был готов поддержать изменения. Переходы, которые совершались в современных развитых странах, как правило, сопровождались длительным торгом между разными группами, образованием и распадом коалиций в поддержку преобразований”.

Поскольку Россия и Казахстан в силу исторических, геополитических, экономических и так далее факторов, достаточно сильно схожи, можно предположить, что вышепроцитированный тезис можно применить и к Казахстану. Но с поправкой на то, что эффективность действий Акорды по “внутриполитической стабилизации”, то есть уничтожению политической оппозиции, разгрому гражданского общества, подавлению любого инакомыслия, предупреждению социальной активности заметно выше, чем у Кремля. И это при том, что качество казахстанской правящей элиты заметно уступает российской, а доля в ней тех, кто в силу бытия заинтересован в усилении рыночных и демократических начал, на порядок меньше.

Как результат, при очевидном формировании запроса казахстанцев на перемены не наблюдается готовности хотя бы части казахстанской правящей элиты трансформироваться самой и трансформировать «испорченные» институты ограниченного доступа в институты, работающие в общих интересах». При этом попытки реформировать (усовершенствовать) отдельные государственные институты Акордой и отдельными деятелями предпринимаются, но поскольку все они носят личностный характер и прекращаются, как только того или иного чиновника убирают (перемещают), рассчитывать на них бессмысленно.

Именно по этой причине мы считаем, что «окна возможностей для структурных реформ и перехода к институтам открытого доступа», о котором заявили в вышеупомянутой публикации РБК Алексей Кудрин и его соавторы, у Казахстана, в отличие от России, в ближайшие годы нет.

Главной же причиной этой невозможности, по нашему мнению, являются не столько различия в уровне развития и качестве национальных экономик, хотя они и имеют место быть, сколько иное в целом качество населения, то есть граждан республики.

Развитие капитализма и переход на рыночные отношения на территории современной России начался намного раньше, чем на территории нынешнего Казахстана. Соответственно, феодально-родовая система в Казахстане не была разрушена до Октябрьской революции 1917 года. Более того, в советский период она де-факто была «законсервирована», поскольку коммунистическая идеология наложилась на прежнюю социальную структуру и практику общества. Именно поэтому после обретения республикой суверенитета и независимости она восстановилась, а затем трансформировалась в кланово-родовую систему, и до ее разрушения под воздействием рыночных механизмов еще очень далеко.

По нашей оценке, Казахстану, как, впрочем, и его центральноазиатским соседям, потребуется куда более продолжительное время, чем России, чтобы стать хотя бы готовыми для реального, а не показного реформирования политической системы, экономики, общества и общественного сознания. Вопрос из вопросов: насколько больше. Предполагаем, что не меньше двух поколений, то есть 40-50 лет. И мы очень надеемся, что наше мнение ошибочно, и жизнь его категорически опровергнет.

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