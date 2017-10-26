Открытым пламенем горит клуб «Шале» в Уральске

В тушение пожара клуба «Шале» задействованы все пожарные части города.

По сообщению пресс-службы службы пожаротушения, возгорание произошло сегодня, 26 октября в 13:40. На данный момент пожарные продолжают тушить здание. В районе клуба сильное задымление.

Очевидцы прислали в редакцию видео с места пожара.

Мария Мельникова