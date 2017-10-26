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Опубликовано: Чт, Окт 26th, 2017
1 761 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Открытым пламенем горит клуб «Шале» в Уральске

В тушение пожара клуба «Шале» задействованы все пожарные части города.

По сообщению пресс-службы службы пожаротушения, возгорание произошло сегодня, 26 октября в 13:40. На данный момент пожарные продолжают тушить здание. В районе клуба сильное задымление.

Очевидцы прислали в редакцию видео с места пожара.

Мария Мельникова

2 комментария
  1. Мария says:
    26 октября 2017 в 14:59

    Однозначно, поджог. Когда то его уже заставляли убирать своё кафе из парка Кирова, якобы у него не было документов на землю. Теперь более жёстким методом. Жалко мужика, столько средств вложил, только развернулся… И такой печальный конец.

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  2. Наташа says:
    26 октября 2017 в 15:08

    Какие пожарные части задействованы в пожаротушении?

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