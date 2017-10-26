Открытым пламенем горит клуб «Шале» в Уральске
В тушение пожара клуба «Шале» задействованы все пожарные части города.
По сообщению пресс-службы службы пожаротушения, возгорание произошло сегодня, 26 октября в 13:40. На данный момент пожарные продолжают тушить здание. В районе клуба сильное задымление.
Очевидцы прислали в редакцию видео с места пожара.
Мария Мельникова
Однозначно, поджог. Когда то его уже заставляли убирать своё кафе из парка Кирова, якобы у него не было документов на землю. Теперь более жёстким методом. Жалко мужика, столько средств вложил, только развернулся… И такой печальный конец.
Какие пожарные части задействованы в пожаротушении?