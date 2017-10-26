Уральцам заведут электронные паспорта здоровья

Теперь вся информация о здоровье человека будет храниться в электронном виде, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на руководство областного управления здравоохранения.

Руководитель областного Управления здравоохранения Канат Тосекбаев сообщил, что в планах на следующий год — создать электронные паспорта здоровья.

— В электронный паспорт здоровья будет входить: информация о возрасте и поле человека, информация об аллергиях у конкретного человека, о перенесенных заболеваниях и биометрии, — говорит Канат Тосекбаев. – Кроме этого, в электронный паспорт будут вноситься медицинские записи и информация об иммунном статусе человека.

Однако, по его словам, данный проект в 2018 году будет реализовываться только в областной клинической больнице и в поликлинике №3. Проект является пилотным, то есть на следующий год будет проходить только его опробация.

Несмотря на перевод многих документов в электронный вид, в некоторых медицинских учреждениях нет интернета.

— Из 399 медицинских объектов, 120 объектов (30%) не имеют доступа к интернету, — говорит Канат Тосекбаев. – К ним относятся медицинские и фельдшерско-акушерские пункты удаленных приграничных районов.